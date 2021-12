Il sostituto di Manolas può arrivare dalla Roma: il giocatore

L’edizione odierna di Repubblica riporta l’interesse del Napoli e di Cristiano Giuntoli per un difensore che sta trovando poco spazio in Serie A e potrebbe far molto comodo a Luciano Spalletti, vista la partenza di Kostas Manolas.

ROME, ITALY – NOVEMBER 25: Marash Kumbulla of AS Roma is challenged by Artem Hromov of Zorya Lugansk during the UEFA Europa Conference League group C match between AS Roma and Zorya Lugansk at Stadio Olimpico on November 25, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Si tratta di Marash Kumbulla della Roma, che con Josè Mourinho ha trovato spazio praticamente solo in Conference League. Sarebbe un vantaggio anche la conoscenza con Amir Rrahmani, visto che i due erano compagni di reparto ai tempi dell’Hellas Verona.

Ciò potrebbe dunque facilitare non solo la trattativa, ma in caso di arrivo a Napoli, anche l’adattamento del difensore giallorosso. La Roma però darebbe il via libera solo dopo aver trovato numericamente il sostituto.