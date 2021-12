Calciomercato Napoli, un nome in pole per il dopo Manolas

Il 2021 del Napoli sta per concludersi con un bilancio più che positivo. L’ultimo anno solare ha visto prima il Napoli di Gattuso e poi quello di Spalletti raggiungere ottimi risultati nonostante le difficoltà e gli infortuni che hanno falcidiato gli azzurri. Il 2022, però, si aprirà con un grattacapo.

Il Napoli ha infatti ceduto ufficialmente Kostas Manolas all’Olympiakos, ed in più dovrà necessariamente fare a meno di Koulibaly. Il senegalese sarà impegnato infatti in Coppa d’Africa dal 9 gennaio al 6 febbraio: Spalletti avrà a disposizione i soldi Rrahmani e Juan Jesus.

Giuntoli sta già cercando, quindi, il profilo adatto per rinforzare il reparto difensivo partenopeo. Come riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale a TuttoMercatoWeb c’è un nome in pole per gli azzurri. Il profilo è quello di Attila Szalai, difensore attualmente in forza al Fenerbahce.

Secondo Ceccarini ci sono due grandi ostacoli per la trattativa. Il club turco, infatti, starebbe facendo resistenza e, soprattutto, non vorrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto. La finestra di mercato aprirà a breve e Giuntoli avrà il compito arduo di regalare a Spalletti un uomo affidabile per la difesa.

Szalai, il profilo

Attila Szalai è un roccioso difensore centrale, nato nel 1998 a Budapest. Alto 192 cm, mancino naturale, nasce come difensore centrale, ma può all’occorrenza ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rapid Vienna, gioca al Fenerbahce dal gennaio del 2021. Con il club turco si è messo in mostra ed ha attirato a sé le attenzioni di mezza Europa.

Nel giro della nazionale ungherese fin dalle giovanili, è stabilmente parte della nazionale maggiore dal 2019. Ha preso parte, da titolare, allo strepitoso Europeo dell’Ungheria, che ha fermato sul pareggio sia la Francia che la Germania.

Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, è attualmente di 11 milioni di euro. Cifra importante ma non proibitiva considerando l’età e l’esperienza maturata dal ragazzo.