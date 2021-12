Sfuma l’obiettivo del Napoli: stretta dell’Atalanta per lui

Il calciomercato sta per entrare nel vivo. Le finestre di mercato sono sempre molto importanti e finiscono per influenzare i mesi che le seguono. La sessione invernale, in particolare, può rappresentare un ottimo metodo per puntellare la rosa e rendere le squadre più competitive.

Il Napoli, in particolare, quest’anno dovrà necessariamente intervenire sul mercato. In difesa, infatti, gli azzurri dovranno affrontare una vera e propria emergenza. Con l’addio di Manolas e l’impegno di Koulibaly in Coppa d’Africa le attenzioni, verosimilmente, saranno tutte sul difensore centrale.

Anche per questo motivo, probabilmente, sfumerà un obiettivo del Napoli. Jeremie Boga infatti, che da tempo è accostato agli azzurri e all’orbita Napoli, potrebbe chiudere definitivamente la sua esperienza al Sassuolo già a gennaio.

Stando a quanto riportato da Nicolò Ceccarini su TuttoMercatoWeb l’Atalanta avrebbe puntato forte sull’esterno neroverde. Secondo il giornalista ed esperto di mercato l’offerta bergamasca sarebbe di circa 20 milioni di euro, cifra congrua per le richieste emiliane. Le parti, addirittura, sarebbero molto vicine e la fumata bianca potrebbe avvenire a breve secondo Ceccarini.