Barcellona attivo sul mercato: vicina una nuova mossa in attacco

Il Napoli ha stupito tutti in questo inizio di stagione. Dopo l’altalenante avventura con Gattuso, infatti, gli azzurri hanno trovato continuità di prestazione e risultati con Luciano Spalletti. I partenopei hanno chiuso il girone di andata in Serie A con 39 punti, ben oltre le aspettative.

La seconda parte della stagione, però, sarà decisamente impegnativa per gli uomini di Spalletti. Le sfide di gennaio, infatti, vedranno l’assenza di Koulibaly, Anguissa ed Osimhen, e a febbraio ci sarà lo spareggio di Europa League. Il sorteggio ha decretato il Barcellona come avversario del Napoli.

Il Barcellona quest’anno non sta brillando. Koeman, infatti, è stato esonerato e ora Xavi sta cercando la quadratura del cerchio per far tornare i blaugrana ai fasti di un tempo. Il nuovo allenatore sta anche cercando di plasmare la sua rosa e di acquistare elementi validi, cedendo i calciatori fuori progetto.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo sarebbe prossima una cessione dei blaugrana. Il calciatore in questione è Luuk de Jong, attaccante olandese di proprietà del Siviglia in prestito al Barcellona da pochi mesi. Fortemente voluto da Koeman, con l’arrivo di Xavi è finito ai margini del progetto tecnico.

Secondo il quotidiano ci sarebbe già un triplice accordo di massima tra Siviglia, Barcellona e Cadice, pronto ad accogliere il centravanti. Mancherebbe solo il sì del calciatore, che potrebbe arrivare nelle prossime ore e concludere l’affare.