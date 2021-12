“Hai la testa in Coppa d’Africa”: Anguissa risponde a un tifoso

La sconfitta del Napoli con lo Spezia ha fatto non poco male all’ambiente, anche per come è arrivata (zero tiri in porta della squadra ligure, ndr). La frustrazione per non aver vinto una partita pienamente in controllo c’è e i tifosi non hanno risparmiato i giocatori azzurri

In particolare, risalta il caso sul nuovo centrocampista Zambo Anguissa, accusato di “avere già la testa in Coppa d’Africa” (manifestazione che partirà il prossimo 9 gennaio, ndr) piuttosto che concentrarsi sullo Spezia. Il caso Anguissa risalta sugli altri perché è arrivata la risposta diretta del calciatore, tutto su Instagram.

Così, semplicemente, ha risposto Zambo Anguissa a uno dei tifosi napoletani, che di fatto hanno contestato l’impegno messo in campo dal camerunense e, di conseguenza, si può immaginare, anche degli altri giocatori africani scesi in campo con lo Spezia (insieme ad Anguissa solo gli algerini Ounas e Ghoulam per pochi minuti, ndr). Ovviamente, si fa riferimento solo a commenti come quelli che abbia presentato più sopra.