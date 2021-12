The Guardian – Insigne tra i migliori del 2021, la posizione

L’anno che si sta per concludere è stato un anno molto importante per lo sport italiano. Gli atleti nostrani infatti hanno conseguito tante vittorie e bellissime prestazioni. Partendo dall’ItalBasket qualificata alle Olimpiadi, passando per la bellissima prestazione di Berrettini a Wimbledon, concludendo con la vittoria degli Europei di calcio contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Senza dimenticare le imprese dell’atletica leggera.

Insigne The Guardian

Bellissime soddisfazioni insomma quelle del Bel Paese, che ha dominato la scena sportiva e non solo, dopo un 2020 segnato dalla pessima esperienza della pandemia. Non è un caso, quindi, che il numero 10 della Nazionale Lorenzo Insigne sia tra i cento migliori calciatori del 2021.

The Guardian, noto tabloid inglese, sta infatti stilando la lista dei cento migliori calciatori dell’anno solare che sta volgendo al termine. Il capitano del Napoli occupa la posizione 64, e precede Spinazzola (73) ed Immobile (66).