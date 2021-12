Napoli sulla stellina 2002, l’agente esagera: “Somiglia a Koulibaly”

Alla CMIT TV, trasmissione di approfondimento sul calciomercato di calciomercato.it, è intervenuto Francesco Di Frisco, agente, tra gli altri, del giovane talento classe 2002 Becir Omeragic; sul gioiellino svizzero ci sono anche gli occhi di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli non nuovo a colpi di questo genere. A proposito del diciannovenne elvetico, Di Frisco si è sbilanciato, evidenziando una somiglianza con Kalidou Koulibaly.

“So che è già pronto per un campionato importante, farà la differenza perché è difficilissimo trovare un 2002 così forte. Ha la velocità di Tomori e la capacità di impostare come Koulibaly, può fare la differenza anche in Serie A. Non lo paragono a i difensori top di Serie A, ma è pronto per campionati importanti“.

Calciomercato Napoli Omeragic

Calciomercato Napoli, Omeragic piace anche a Inter e Milan

Napoli su Omeragic? “Normale che squadre di livello come Borussia, Milan e Napoli lo osservino, è già da tre anni che gioca nella Serie A svizzera e ha quasi 70 partite. È il campionato svizzero, ma non è un campionato dove tutti possono giocare. Il ragazzo è stato anche agli Europei. Parliamo spesso del futuro e anche lo Zurigo sa che deve fare un prossimo passo. Gli ho parlato molto di Serie A, Bundesliga e Liga”.

Di Frisco ha svelato, inoltre, anche altre possibili trattative che potrebbero coinvolgere il giovane Becir Omeragic, che, a quanto pare, sarebbe anche sul taccuino delle due milanesi, oltre che di una top europea come il Borussia Dortmund.

“Non so se piace all’Inter, Ausilio non mi ha ancora chiamato. Sono sicuro che piacerebbe anche a loro.. Sono tante però le squadre italiane interessate a questo giocatore.

Oberagic piace a Maldini? Le sue parole di apprezzamento penso che siano un sogno per chiunque giochi a calcio. Il Borussia Dortmund si era già interessato quest’estate e avevano già contattato direttamente lo Zurigo. Siamo stati assieme, gli piace Milano e con la sosta che c’è in Svizzera ha potuto assistere a Milan-Napoli, Ibrahimovic è il suo idolo e gli ha regalato la maglia”.