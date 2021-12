Calciomercato, il Genoa punta un obiettivo del Napoli

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e, ovviamente, iniziano a rincorrersi già da ora notizie e trattative. Il Napoli dovrà intervenire in modo massiccio a gennaio. Oltre alla solita mancanza sulla fascia sinistra, Giuntoli dovrà anche rimpiazzare Manolas, ceduto all’Olympiakos.

Grazie alle sontuose prestazioni di Anguissa, però, il Napoli pare aver risolto il rompicapo riguardante il centrocampo. Un obiettivo del club azzurro, però, potrebbe essere un rimpianto se la trattativa in corso si concretizzasse.

FOTO IMAGO

Secondo il Secolo XIX, infatti, il Genoa avrebbe puntato Matias Vecino, centrocampista uruguaiano in forza all’Inter. Neanche con Inzaghi il mediano riesce a trovare spazio e di conseguenza la sua avventura in maglia nerazzurra potrebbe finire qui.

Spesso Vecino è stato accostato al Napoli nelle ultime sessioni di calciomercato. La trattativa, però, si è sempre risolta in un nulla di fatto. Staremo a vedere come evolverà l’interessamento del Genoa per Vecino.