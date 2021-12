Spalletti in conferenza: “Fuorigioco di Giroud? Lo hanno detto tutti! Domani sarà una partita difficilissima”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultimo impegno del 2021 in cui il Napoli affronterà lo Spezia. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

“Sperando che la situazione Covid possa migliorare, dobbiamo essere consapevoli che è un rischio che possiamo correre tutti. Le partite passano e non tornano più, sta a noi cercare di vincere nonostante gli intoppi. Noi abbiamo davanti una partita difficile e come sempre dobbiamo dare continuità ai risultati, come se fosse una singola partita sempre da giocare. Dobbiamo fare in modo di non essere mai usciti da San Siro. Conosco bene l’ambiente Spezia, ci ho giocato. Ci sono legato e so come vivono la squadra, la passione per questo sport. Ci dispiace per quelli che sono fuori, quelli che però sono dentro devono sapere quale sarà il loro comportamento“.

“Coppa d’Africa? Spero possa prevalere il buon senso da parte delle istituzioni. Si tratta di una competizione che vede protagonisti tanti ottimi calciatori. Apprezzerò tanto quello che si vedrà nelle gare della competizione. Ovviamente quando poi rientrerò negli spogliatoi senza trovare statue come Koulibaly e Osimhen qualcosa cambia (ride ndr)”.

“Di Lorenzo e Malcuit ancora insieme? Purtroppo quando le partite sono così ravvicinate bisogna prendersi qualche ora in più per tracciare la formazione definitiva. Dall’allenamento di stamattina penso con fiducia alla prossima partita. Le reazioni si sapranno oggi pomeriggio, nelle gambe e nei muscoli dei ragazzi. Se me lo chiede stasera glielo dico subito”

“Per come sono fatto è difficile dire se sono contento o meno. Solitamente mi rimane il fastidio di quello che non sono riuscito a portare a casa. Io scenderei sempre in campo, come sono sempre stato affamato e allupato di calcio!”

“Voglio vincere le partite che verranno! I tifosi riescono sempre a trasmettermi la voglia di andare oltre”.

“Sull’episodio del fuorigioco a San Siro si sono espressi in maniera unanime tutti gli organi di competenza. Ancora non ho capito di cosa si parla. Per qualcuno è stato fuorigioco a caldo, lì per lì si sono accesi dei dubbi, a freddo però tutti hanno pensato la stessa cosa”.

“Lobotka, come tutti i calciatori del Napoli, è innanzitutto un bravo ragazzo. Di grandi registi in squadra ce ne sono tanti, potrebbe farlo anche Fabian Ruiz. Il regista spesso è colui che salva l’allenatore dalla pazzia. Quando hai un buon regista spesso ti affidi alle sue giocate e non ti importa di altre cose. Jorginho è stato uno dei grandi qui in questo ruolo”.

“Lo Spezia l’ho visto molto bene nell’ultima gara. Ci siamo resi conto per bene di che partita sarà domani, si tratta di un match difficilissimo”.

“Noi vogliamo vincere tutte le partite, già essere “anti” ci disturba, noi siamo noi e basta. Facciamo vedere la nostra bellezza e si va a giocare le partite cercando di fare un buon calcio. Si vedrà infondo di chi siamo peggio e a chi invece potevamo togliere qualche punto in più”

“La mia è un’impostazione professionale di voler stare e amare tutti i miei calciatori allo stesso modo. Do possibilità a tutti di esprimersi nel miglior modo possibile. Difficile aiutare a migliorare qualcuno trovandogli solo difetti”