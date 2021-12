La figlia di Maradona su Instagram: “Ora uccidi anche me”

Giannina Maradona, figlia di Diego, ha postato qualche ora fa una storia Instagram dal contenuto davvero pesante, che riportiamo di seguito, in cui si scaglia contro qualcuno con toni molto accesi, parlando di denunce e di accuse molto gravi.

Giannina Maradona

Figlia Maradona: le accuse su Instagram

Di seguito, quanto si legge nella storia di Giannina Maradona:

“Denunciami quanto vuoi, ma non smetterò mai di dire che sei un ladro, un ipocrita e un figlio di *******! Dovrai uccidere anche me!“.

Giannina non ha specificato chi sia il destinatario del messaggio.