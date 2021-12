Calciomercato Napoli, novità riguardo il futuro di Vecino

Il Napoli si muoverà sul calciomercato di gennaio. La priorità del ds Cristiano Giuntoli è quella di regalare un difensore centrale a Luciano Spalletti, visto l’addio di Kostas Manolas. Se dovesse esserci la possibilità, sarà fatto un tentativo anche per un nuovo terzino sinistro. Ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato di un obiettivo passato del Napoli.

Matias Vecino Inter

Matias Vecino, tornato a disposizione dopo un lunghissimo periodo di inattività causa infortunio, non riesce a trovare spazio nel centrocampo nerazzurro. Dal canto suo, il centrocampista uruguaiano ha fatto sapere di essere scontento e per questo l’Inter vorrebbe trovare una soluzione.

Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma arrivati a questo punto non è da escludere una sua partenza a gennaio. Il Napoli e il Genoa lo avevano cercato in passato, ma lui preferisce una soluzione all’estero. Difficile che adesso, dopo l’arrivo di Anguissa e dopo aver saputo della sua volontà, la dirigenza partenopea possa fare un tentativo per portarlo a Napoli.