Calciomercato Napoli: due nomi nuovi per la fascia sinistra

Il sito francese esperto di calciomercato Footmercato.net ha riportato alcune indiscrezioni di mercato relative al Napoli: con la Coppa d’Africa alla finestra, ben quattro giocatori lasceranno Castelvolturno per andare a difendere i colori delle rispettive nazionali, lasciando a Spalletti e alla dirigenza una bella gatta da pelare per trovare dei sostituti all’altezza.

Calciomercato Napoli, i due nomi per la fascia sinistra

Stando, dunque, a ciò che riporta il sito francese, la dirigenza azzurra starebbe osservando molto attentamente due possibili alternative per la fascia sinistra: il primo nome è quello di Layvin Kurzawa, ventinovenne attualmente in forza al Paris Saint-Germain, il secondo quello di Lucas Digne, vecchia conoscenza della Serie A sotto contratto con l’Everton.

Kurzawa al PSG deve affrontare la concorrenza di Nuno Mendes, Juan Bernat e Abdou Diallo e il suo contratto scadrà solo nel 2024; finora, il francese ha preso parte ad appena nove minuti di gioco, nella sconfitta per 1-0 contro il Lille nel Trofeo dei Campioni ed è alla ricerca di nuovi lidi.

Lucas Digne, invece, ha faticato non poco dall’inizio della stagione, scontrandosi in più di un’occasione con Rafa Benitez, allenatore dei Toffees ed ex conoscenza del Napoli, e la relazione con il club è ai minimi termini, motivo per cui Digne vorrebbe lasciare la corte dell’Everton.