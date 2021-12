Bergonzi: “Vi dico la mia sulla scelta di Massa al gol del Milan”

Mauro Bergonzi, ex arbitro nonché opinionista di Mediaset, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, durante la trasmissione 1 Football Club, riguardo il discusso fuorigioco fischiato a Giroud che ha poi portato all’annullamento del gol del pareggio di Kessié. A suo modo di vedere, l’arbitro Massa ha interpretato bene il regolamento, dando anche continuità con quanto accaduto al Gewiss Stadium nella sfida tra Atalanta e Roma, in cui la squadra nerazzurra si è vista annullare un gol a causa di un presunto offside di Palomino.

Di seguito, le parole di Bergonzi:

MILAN, ITALY – DECEMBER 19: Andrea Petagna of SSC Napoli is challenged by Fikayo Tomori of AC Milan during the Serie A match between AC Milan and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on December 19, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Tante discussioni, troppe in questo weekend, per i gol annullati per fuorigioco in Atalanta-Roma e Milan-Napoli. Sono stati casi complicati e controversi. La gente fa fatica a comprendere il regolamento, è difficile. Gli arbitri hanno applicato il regolamento alla perfezione. Perché nei cavilli regolamentari ci sono parti dove si dice che se il giocatore interferisce nell’azione è in fuorigioco.

Palomino disturbava? Giroud disturbava? Per il regolamento, siccome erano così vicini, interferivano e quindi il fuorigioco è punibile. Gli arbitri hanno applicato perfettamente il regolamento. Due scelte giuste, totalmente avvallate da AlA. A Bergamo sarebbe stato meglio per Irrati andare al monitor, avresti dato più certezze, sarebbe stato più bello da vedere, ma alla fine è stata presa la decisione giusta. leri sera è stata fatta la cosa perfetta.

Fallo di Giroud su Juan Jesus? Sono d’accordo, ma è una cosa da vedere sul terreno ed è un intervento irregolare e falloso. Ho dei dubbi che il VAR sarebbe intervenuto su questo intervento, per la definizione di chiaro ed evidente errore. Applicata bene la regola del fuorigioco, sono stati bravi i fischietti.

La solidarietà tra colleghi arbitri esiste, anche dal punto di vista tecnico, ma i due gol annullati sono omogeneità di giudizio, è stato applicato semplicemente il regolamento“.