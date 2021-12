VIDEO | PAURA OUNAS: IL RACCONTO DELLA RAPINA!

Momenti di apprensione nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre, per quanto accaduto ad Adam Ounas. Il fantasista algerino del Napoli è stato vittima di una rapina da parte di un aggressore che ha portato via al calciatore un “malloppo” di circa 5.000 euro. Nella sua edizione odierna, il quotidiano Il Mattino ha riportato le parole di Ounas pronunciate ieri negli uffici della Questura di via Medina, dove l’attaccante ha sporto denuncia.

