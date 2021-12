Spalletti: “Potevamo farlo molto prima. Il Milan è capace di farlo contro le altre squadre”

Luciano Spalletti ha parlato al termine della vittoria del suo Napoli sul campo del Milan ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro in merito al match da poco concluso a San Siro:

“Oggi, nonostante le assenze, siamo riusciti a portare a casa la vittoria, ma ciò che mi ha fatto più piacere è stata la continuità con cui abbiamo giocato. Abbiamo ceduto solo negli ultimi 5 minuti in cui loro hanno fatto valere la loro fisicità sia in fase difensiva che in fase offensiva e non siamo riusciti nemmeno a provare qualche ripartenza coi tre piccoletti. Tra tutte, forse quella di Koulibaly è quella più pesante, ma oggi i due centrali hanno fatto una grande partita, soprattutto considerati gli avversari. Petagna è stato fondamentale fin quando è rimasto in campo, perché, senza qualcuno che impostasse dal basso, era necessario avere qualcuno che la tenesse davanti. Purtroppo però ha avuto dei crampi e ho preferito toglierlo per evitare infortuni: chiaramente, una volta fuori lui, abbiamo fatto molta fatica. L’obiettivo numero uno era portare tanta pressione senza farci schiacciare; ci siamo riusciti e abbiamo tenuto per gran parte il pallino del gioco. In questo Lobotka è stato fondamentale nel secondo tempo, perché è molto bravo a girarsi negli spazi stretti. Il Milan ci ha preso un po’ le misure nell’ultimo terzo di gara ma siamo stati molto bravi a soffrire negli ultimi minuti, era fondamentale, dopo dei risultati negativi non sempre meritati. Quando ti cala l’autostima, una maglia del genere diventa. Stavolta il Vesuvio non è stato solo una cartolina, l’abbiamo avuto dentro“.