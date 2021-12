Spalletti in conferenza: “C’è una cosa fondamentale per raggiungere traguardi importanti”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo del Milan. Nonostante i tre punti molto pesanti conquistati, il tecnico del Napoli è rimasto coi piedi per terra. Andare avanti partita dopo partita, vittoria dopo vittoria: questo è ciò che vuole Spalletti dai suoi ragazzi, senza guardare alla posizione in classifica.

Ecco quanto rilevato dalla nostra redazione:

“Se siamo i diretti concorrenti dell’Inter per lo scudetto? Penso che sia molto presto per parlare di quello, manca tanto tempo. Io voglio che i miei giocatori pensino a vincere le partite senza pensare alla classifica.

La cosa più importante è l’atmosfera: vedere ognuno che incita il compagno, vedere tanti tifosi che anche dopo due partite perse vengono allo stadio o perdono un sabato pomeriggio per vedere per un minuto il pullman che passa e applaudire… Sono queste cose che gettano le basi per qualcosa di importante.

Quanto è utile la vittoria di oggi? La partita di oggi certamente dà una mano per ristabilire la serenità mentale.Vincere una partita che a detta di tutti era piena di difficoltà, in una situazione di emergenza come quella in cui ci troviamo, serve tanto per il morale. È questa l’utilità della prestazione di stasera“.