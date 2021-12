Osimhen si allena col pallone: quando potrà tornare in campo

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen, che fra pochi giorni compirà 23 anni, è fermo ai box da un mese ormai, da quella frattura allo zigomo e all’osso miliare dell’occhio sinistro dopo la botta con Skriniar in Napoli-Inter. Nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre, Osimhen ha ricevuto la sua prima maschera, provvisoria, in policarbonato, per riprendere gli allenamenti col pallone.

Allora ecco che si può già iniziare ad ipotizzare una data per il rientro del nigeriano. Secondo Tuttosport, il Napoli attenderà con pazienza e cautela il momento che ritiene più opportuno per riportare in campo Victor Osimhen, per non rischia di perderlo nuovamente, dopo un intervento così delicato. Le prime ipotesi portano a pensare che potrà tornare tra i convocati a metà gennaio. Quindi, probabilmente salterà anche la sfida contro la Juventus del girone di ritorno, in programma all’Epifania 2022.