Giuntoli: “Ecco perché Manolas è andato via”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a DAZN alla vigilia del match tra gli azzurri e il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Petagna? Si spera faccia una grande prestazione visto che è la prima da titolare. Sappiamo poi che il mister è molto bravo a cambiare le partite in corso d’opera. Non abbiamo una panchina molto lunga, ma davanti c’è qualche opzione in più: speriamo che andrà bene.

Manolas? Il ragazzo ha avuto molti problemi fisici negli ultimi due mesi. Lo abbiamo recuperato appena in tempo per la partita contro il Leicester, dopo la quale ha avuto un riacutizzarsi importante.

Con i nostri medici abbiamo deciso di concludere il rapporto a gennaio, dopodiché lui ha trovato l’accordo prima, quindi meglio così.

FOTO: Getty – Manolas infortuni cessione

Mercato? Sicuramente ora manca un centrale difensivo destro: vedremo se ci sarà qualche opportunità da cogliere, noi saremo vigili.

Coppa d’Africa? Abbiamo quattro calciatori che dovrebbero partecipare, ma pensiamo sempre all’incolumità delle persone. Chiaramente, se i nostri giocatori non dovessero partire non potremo che essere contenti“.