Osimhen può tornare prima del previsto: si punta a un big match

Il Napoli sta lottando da diverse partite con costanti infortuni di tipo muscolare e non solo. L’infortunio di Victor Osimhen, rimediato nello scontro aereo con Milan Skriniar nel match contro l’Inter dello scorso 19 novembre, sembrava dovesse costringere il bomber nigeriano a uno stop di almeno tre mesi. Ma i tempi potrebbero dimezzarsi.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, tra oggi e domani la maschera protettiva in carbonio e kevlar per il volto di Osimhen sarà finalmente pronta per il collaudo e il nigeriano potrà già utilizzarla dalla prossima settimana. I tempi sono troppo brevi per vederlo in campo già con lo Spezia per il match di mercoledì prossimo, ma Osimhen potrebbe tornare a gennaio.

Infatti, la pausa di Natale servirà a Osimhen per familiarizzare con la nuova maschera. Per quanto riguarda la condizione fisica, il numero 9 azzurro si sa allenando già da diverso tempo a Castel Volturno, svolgendo sempre lavori personalizzati. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Osimhen potrebbe esserci per Juventus-Napoli del prossimo 6 gennaio, prima gara del nuovo anno.

Ma c’è la Coppa d’Africa che incombe: il torneo continentale africano avrà inizio il 9 gennaio, ma le nazionali inizieranno i ritiri subito dopo Natale. E se Osimhen dovesse recuperare, non è da escludere una sua convocazione da parte della Nigeria.