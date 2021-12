UFFICIALE – Data e ora delle prossime partite: con la Sampdoria orario inedito

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito, ha diramato le date, gli orari e la programmazione televisiva delle prime quattro giornate del girone di ritorno, stabiliti anche in virtù degli incontri di Coppa Italia. Il primo turno di ritorno, in cui il Napoli sfiderà la Juventus in trasferta a Torino, si giocherà nel classico turno del 6 gennaio, nel giorno della Befana. Stupiscono, invece, gli orari della seconda giornata: infatti, il Napoli giocherà alle ore 16.30 contro la Sampdoria.

Di seguito, la programmazione completa dei primi quattro turni del 2022:

20ª giornata: Juventus-Napoli 6/01/22 20.45 – DAZN

21ª giornata: Napoli-Sampdoria 09/01/22 16.30 – DAZN

22ª giornata: Bologna-Napoli 16/01/22 15.00 – DAZN

23ª giornata: Napoli-Salernitana 23/01/22 15.00 – DAZN