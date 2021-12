Vergogna a Salerno: cori contro Napoli dai tifosi dell’Inter

Durante Salernitana-Inter, match in scena allo Stadio Arechi e valido per il 19° turno di Serie A, la tifoseria ospite ha intonato un vergognoso coro contro la città di Napoli.

Pur affrontando un’altra squadra, i supporter nerazzurri non si sono fatti mancare i canti contro Napoli e i napoletani, intonando il tristemente noto coro “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta“. Più di una volta, in passato, i tifosi dell’Inter, così come quelli di varie altre squadre italiane, si sono resi artefici di cori razzisti nei confronti dei partenopei, che hanno portato a varie multe alla società. Punizioni che, però, sembrano non aver sortito alcun effetto.