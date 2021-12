De Maggio: “Smentisco una notizia, non arriverà al Napoli”

Walter De Maggio, giornalista e conduttore della trasmissione Radio Gol in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato in diretta del mercato del Napoli.

In particolare, il giornalista è stato chiaro riguardo al prossimo colpo che ha in mente il direttore sportivo Giuntoli. Non si parla ancora di nomi, ma è concreta l’idea di una formula alla Anguissa per il prossimo acquisto.

FOTO: Getty – Uduokhai Napoli calciomercato

Quel che è certo, secondo De Maggio, è che non sarà certamente Ohis Felix Uduokhai il sostituto di Manolas al centro della difesa del Napoli.