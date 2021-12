De Giovanni: “Mi chiedo se sia conveniente lasciarlo partire”

Maurizio De Giovanni, noto scrittore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito a due vicende che hanno tenuto banco in questi giorni in casa Napoli.

De Giovanni si è prima soffermato sulla repentina cessione di Kostas Manolas e successivamente ha parlato della questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne rinnovo

Cessione Manolas? “A me diverte molto la cessione a mercato chiuso, non l’avevo mai vista. Aggiungiamoci anche le foto e i balletti, diciamo che è abbastanza dimenticabile. Non ha lasciato il segno, peccato perché c’erano belle speranze su di lui. Speriamo che il sostituto non lo faccia rimpiangere”.

Che idea ti sei fatto del Rinnovo di Insigne? “Io pur vivendo di immaginazione, non riesco ad immaginarmi un Napoli senza Insigne e un Insigne senza Napoli. Gli azzurri hanno esigenza di ridurre monte ingaggi. Il problema primario è questo. D’altra parte, Insigne è un fuoriclasse, ha 30 anni e ha vinto un europeo da protagonista. Vuole strappare l’ultimo contratto importante della carriera. Penso che tutto dipenda da che offerte ha Insigne. Se arrivano altre offerte congrue, le possibilità di rinnovo sono ridotte. La scelta di vita di restare a Napoli, può essere perseguita, ma non si può fare solo una scelta di cuore. A questo livello, i calciatori sono aziende. Se poi per rimpiazzare Insigne, spendi quanto avresti speso per trattenerlo, allora che senso ha lasciarlo partire? Devi trovare comunque un sostituto di livello”.