Calciomercato Napoli, il sostituto di Manolas arriva dalla Germania: spunta il nome

Nelle ultime ore, il Napoli ha ufficializzato la cessione di Manolas all’Olympiacos ed è quindi ora obbligato a cercare rinforzi nel mercato di gennaio.

Il sostituto del difensore ex Roma dovrà arrivare il prima possibile, perchè vista la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa, Spalletti avrà subito bisogno di un nuovo elemento in difesa.

YOKOHAMA, JAPAN – JULY 25: Felix Uduokhai #4 of Team Germany celebrates after scoring their side’s third goal during the Men’s First Round Group D match between Saudi Arabia and Germany on day two of the Tokyo 2020 Olympic Games at International Stadium Yokohama on July 25, 2021 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Secondo quanto affermato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il primo nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello di Felix Uduokhai, difensore centrale dell’Augsburg, in Bundesliga.