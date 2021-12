Coppa d’Africa, filtrano le intenzioni del Napoli su Koulibaly e Osimhen

La stagione 2021-22 per tutte le squadre sta avendo un denominatore comune: un gran numero di infortuni. Tutte le squadre di Serie A stanno infatti facendo i conti con assenze anche importanti per i più svariati motivi. Spesso le cause sono Covid ed infortuni muscolari, ma anche traumi veri e propri.

Dal 9 gennaio al 6 febbraio, inoltre, tanti top club dovranno fare a meno di alcuni dei loro giocatori migliori a causa della Coppa d’Africa. Non una buona notizia per compagini come Napoli e Milan, ad esempio, che dovranno privarsi di campioni del calibro di Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Ounas, Kessié e Bennacer, per dirne alcuni.

Koulibaly Osimhen infortunio

Il Corriere del Mezzogiorno, sulla propria edizione odierna, svela alcuni retroscena riguardanti proprio il Napoli e la Coppa d’Africa. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro (che non può opporsi alla convocazione) avrebbe comunque alcune remore soprattutto legate agli infortuni dei suoi tesserati, in particolare Koulibaly ed Osimhen.

Per questo motivo, come riportato dal quotidiano, le intenzioni della società parrebbero ben chiare. Il Napoli infatti vorrebbe lasciar partire il roccioso centrale e il letale centravanti solo quando avranno definitivamente recuperato dai rispettivi infortuni. Koulibaly è alle prese con una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro; Osimhen invece sta gradualmente recuperando dopo l’operazione al viso seguita allo scontro con Skriniar.