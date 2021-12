Marchetti sicuro: “C’è tempo per la questione Insigne: il motivo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista

“Il futuro di Insigne? Al momento non non si è promesso sposo a nessuno per cui c’è tempo per fare l’offerta giusta per tenerlo, ma questa offerta che scalda il cuore di Insigne al momento non c’è. Pisacane ha fatto capire che il calciatore non è soddisfatto dell’offerta del Napoli che è inferiore al salario percepito adesso dal calciatore. Boga credo che andrà all’Atalanta, ma il Napoli si sta guardando intorno avendo Insigne in scadenza”.

“Nel calcio di oggi è giusto avere una rosa competitiva perché si gioca ogni 3 giorni e alternare i calciatori è importante. Avere tanti calciatori che possono equivalersi è importante per non soffrire in caso di assenze, stanchezza e infortuni. Manolas ha fatto le visite mediche all’Olympiacos stamattina, come previsto. Vedremo chi prenderà il Napoli al suo posto“