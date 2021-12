UFFICIALE – Manolas torna all’Olympiacos: il saluto del club greco

AGGIORNAMENTO ORE 19:10 – È arrivata l’ufficialità: c’è il comunicato del Napoli sull’addio di Manolas.

Kostas Manolas a breve non sarà più un calciatore del Napoli. Il difensore greco, che da tempo desiderava lasciare Napoli e tornare in Grecia, firmerà a breve il contratto con l’Olympiakos. Un ritorno per lui in maglia biancorossa.

Manolas Olympiakos

La trattativa lampo è stata portata avanti da ieri, giorno in cui Manolas ha lasciato Napoli per raggiungere la Grecia. Accordo raggiunto subito con il club e visite mediche affrontate e superate nel corso della mattinata.

Come già anticipato nel corso della giornata, il difensore ha raggiunto la sede dell’Olympiakos nel pomeriggio ed ha già scattato le prime foto di rito. Bagno di folla e sciarpa biancorossa già al collo per lui: si attende solo l’ufficialità.

Stando alle prime indiscrezioni di Alfredo Pedullà “al Napoli andranno 2,5 milioni più 1 di bonus più rinuncia mensilità mese di dicembre (circa 400 mila). Totale: circa 4. Gli avevano chiesto di aspettare la sosta, non ha voluto sentire ragioni. In Grecia guadagnerà meno della metà rispetto a Napoli”.

#Manolas–#Olympiacos, le cifre: 2,5 milioni più 1 di bonus più rinuncia mensilità mese di dicembre (circa 400 mila). Totale: circa 4. Gli avevano chiesto di aspettare la sosta, non ha voluto sentire ragioni. In Grecia guadagnerà meno della metà rispetto a #Napoli — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 16, 2021