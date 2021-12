Manolas: “Nessuno come l’Olympiacos, ecco perchè sono tornato”

Kostas Manolas è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympiacos. Per il difensore greco si tratta di un ritorno a casa dopo aver disputato due stagioni dal 2012 al 2014 in maglia biancorossa, totalizzando 74 presenze e siglando 6 gol.

Il buon esito dell’operazione che riportato Manolas in patria è dovuto soprattutto alla volontà del giocatore che è stata determinante.

In seguito alla presentazione con la nuova squadra, Manolas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Olympiacos TV.

Manolas Olympiacos

“Dal primo momento in cui giocato con questa maglia, ho provato un’emozione che non ho mai provato con nessun’altra maglia. Quello che mi ha fatto tornare è che non vedo l’ora di cantare a Karaiskaki con un sacco di gente. Non ho incontrato il mondo dell’Olympiacos da nessuna parte. Ho giocato in 4 squadre nella mia vita. È un onore per me e mi sento molto orgoglioso di indossare di nuovo la maglia dell’Olympiacos”.