Insigne in MLS, il presidente del Toronto: “Cerchiamo giocatori in Europa, ma c’è un problema”

Lorenzo Insigne è stato spesso accostato al Toronto FC e, dopo le tante voci, a parlare dell’argomento è proprio il presidente del club canadese Bill Manning, che ha affermato ai microfoni di Toronto Sun le seguenti dichiarazioni:

“Insigne? Abbiamo esaminato alcuni calciatori che giocano in Europa, abbiamo chiesto delle informazioni su di loro e lo facciamo per molti calciatori, soprattutto in vista di gennaio. Qui la finistra di calciomercato si apre a dicembre, ma gennaio resta il periodo caldo. La cosa che conta di più è il tetto salariale della MLS.

Possiamo passare tutto il giorno a parlare di giocatori, ma se a causa del salary cap non possiamo iscriverli in lista…

Giovinco? Vediamo come andranno le cose e se ci sarà l’opportunità”.