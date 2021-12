Reinildo Mandava nel mirino: offerta del Napoli per averlo già a gennaio! I dettagli

Il Napoli deve fare i conti con un altro incidente di percorso importante: l’affaticamento riportato da Mario Rui. Il portoghese ricopre una zona importante in campo che il Napoli soffre già da un po’ di tempo diventando addirittura un tormentone.

Ormai Ghoulam è in rientro dall’ennesimo infortunio e non potrà essere in grado di sostituirlo al cento per cento e, proprio per questo, potrebbe diventare la “vittima sacrificale” per dare spazio a un ipotetico acquisto di gennaio, proprio come riportato da Calciomercato.com.

Reinildo Mandava

Gli azzurri dovranno mettere in preventivo questo particolare consapevoli di poter rimanere scoperti da quelle zone. In soccorso, infatti, arriva De Laurentiis che vorrebbe magari aiutare Spalletti con le sue scelte mettendo nel mirino l’indiziato Reinildo Mandava.

Il calciatore del Lille è da tempo perseguitato dal Napoli che vorrebbe tentare il colpo già da gennaio, anche se il classe ’94 andrà via a zero dalla squadra francese, ma ciò nonostante si cerca di accorciare i tempi rafforzando prima possibile il reparto. L’idea sarebbe quella di stilare un accordo sulla base di 5 milioni più bonus, cercando di convincere il Lille a non perderlo a zero ed incassare anche una piccola cifra.