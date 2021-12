In Spagna temono il Napoli: “Sono i favoriti per la vittoria del torneo!”

L’urna di Nyon ha messo contro Napoli e Barcellona per lo spareggio di Europa League e la stampa spagnola non ha preso bene questo sorteggio. Molti media iberici, infatti, temono la formazione di Luciano Spalletti e questa è stata la loro reazione:



Secondo sport.es: “La verità è che gli uomini di Xavi dovranno premere sull’acceleratore se vogliono battere il Napoli, che è una delle squadre più forti in Serie A. Non stanno attraversando il loro miglior momento, ma avranno tempo fino a febbraio per sistemare la squadra e preparare il match contro il Barcellona“.



L’opinione di Mundo Deportivo: “In bocca al lupo al Barça, che affronterà il rivale più difficile di quelli che potevano toccargli, con il ritorno lontano dal Camp Nou“.

FOTO: Getty – Xavi Barcellona

Così Santi Gimenez, caporedattore della sezione del Barcellona di AS: “Il Barcellona ha pescato la peggior squadra che poteva toccargli. Si ripete il duello degli ottavi dell’ultima Champions, in cui già hanno avuto molti problemi ad eliminare i partenopei, salvandosi grazie un gol di Griezmann all’andata. Ma ora il francese è andato via, così come Messi, e il Napoli è messo meglio del Barça, È la squadra più tosta. Un’altra sfida per Xavi“.



Le parole di Marca: “La squadra di Xavi dovrà affrontare il rivale che nessuno voleva, il Napoli di Insigne i compagni, nell’incrocio più attraente di questa Europa league. Quello che il Barcellona avrebbe dovuto evitare esattamente ciò che è successo, ha incontrato la favorita per la vittoria finale dell’Europa League“