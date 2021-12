Bargiggia attacca: “Spalletti colpevole per i pochi punti nelle ultime partite. Poi ha sbagliato con Elmas”

Durante “1 Football Club”, trasmissione di 1 Station Radio, è andato in onda, in esclusiva nazionale, l’insert “Parola di Bargiggia”, in cui è intervenuto il noto giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia. Tra gli argomenti toccati, c’è anche la prestazione del Napoli di ieri sera.

Questo è quanto estrapolato dalla nostra redazione:

“Il macrotema di giornata è il terremoto occorso in testa alla classifica, che rende il campionato molto combattuto. I risultati incerti a cui stiamo assistendo probabilmente sono dovuti anche a qualche errore di allenatori quotati, come Pioli e Spalletti, per non nominare Allegri, che si sta dimostrando un vero e proprio flop.

FOTO: Getty – Spalletti Napoli

Lo stesso Spalletti, contro l’Empoli, non è esente da colpe: schierare Elmas davanti alla difesa in un centrocampo a due lo ha reso inutile e stesso dicasi per Ounas sotto punta. Se avesse schierato un 4-3-3 sarebbero stati più compatti ed ogni calciatore avrebbe giocato nel proprio ruolo. Non si può giustificare il fatto di aver racimolato 5 punti nelle ultime 6 giornate, vincendo solo contro la Lazio. Quando ci sono tutti questi infortuni muscolari, nessuno è esente da colpe. E occhio allo scontro diretto di domenica prossima col Milan: gli azzurri potrebbero rilanciarsi ma se perdessero dovranno iniziare a guardarsi alle spalle, perché l’Atalanta corre veloce. La rosa a disposizione di Spalletti, senza sei titolari, è da sesto o settimo posto“.