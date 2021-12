Buone nuove sul ritorno in campo di Fabian Ruiz: ecco quando potrà tornare

Potrebbero esserci buone novità per il Napoli, dopo un periodo assai difficile e delicato, vista l’emergenza infortuni che la squadra di Luciano Spalletti ha subito nelle ultime settimane. Uno dopo l’altro, vari titolari hanno ceduto fisicamente agli infortuni. Tra questi, lo spagnolo Fabian Ruiz si è acciaccato nella gara contro il Sassuolo fino a data da destinarsi. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, la data del suo rientro potrebbe essere molto vicina.

“Le sue condizioni sono in miglioramento, ma non abbastanza da averlo a disposizione stasera. Spalletti confida di poterlo portare a Milano tra una settimana, magari per affiancarlo ad Anguissa e andare a ricomporre quella mediana che ha fatto volare il Napoli a inizio stagione“.