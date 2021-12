Milan, emergenza contro il Napoli: Pioli chiama la stellina della Primavera

A causa delle emergenze in attacco, Stefano Pioli potrebbe ricorrere ad un giocatore della Primavera per la sfida contro il Napoli, in programma per domenica 19 alle ore 20:45.

Si tratta di Marco Nasti, attaccante classe 2003, che ha già segnato 5 gol nel corso del campionato di Primavera 1. La giovane punta centrale, secondo Milannews.it, potrebbe essere convocata dal mister rossonero per sopperire alle assenze dettate dagli infortuni.