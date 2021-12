Luigi De Laurentiis: “Ricorso in atto contro la norma sulle multiproprietà. Cessione del Napoli? Potrebbe accadere”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari e figlio di Aurelio, nel corso di un incontro organizzato per scambiarsi gli auguri di Natale, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul discorso delle multiproprietà.

De Laurentiis Multiproprietà

“Abbiamo un ricorso in atto contro la norma varata dal consiglio federale che fissa a giugno 2024 la data per superare il conflitto della multiproprietà. L’obiettivo è continuare così a gestire la squadra per portarla in A. L’importante poi sarà cedere nelle mani giuste.

Il ricorso ha l’obiettivo di evitare di arrivare a una data certificata per cedere titolo sportivo. Perché non ci permetterebbe di lavorare bene sui tempi.

Cessione del Napoli? Questo potrebbe accadere. Oggi ci sono fondi importanti anche da parte degli arabi, come Pif. Potrebbero anche arrivare proposte indecenti. Ora è difficile da capire”.