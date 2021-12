Il sogno del Napoli si chiama Cavani: notizia a sorpresa dalla Spagna

Edinson Cavani, non è un segreto, non si trova molto bene in questo al Manchester United e sta valutando concretamente di lasciare i Red Devils, soprattutto dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Todofichajes, noto portale spagnolo sul calciomercato, ha lanciato la bomba: per il Matador oltre al Barcellona, c’è ancora una volta il Napoli.

MANCHESTER, ENGLAND – SEPTEMBER 29: Edinson Cavani of Manchester United in action during the UEFA Champions League group F match between Manchester United and Villarreal CF at Old Trafford on September 29, 2021 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Victor Osimhen è attualmente ai box ma, nel caso riuscisse a recuperare, la selezione nigeriana lo convocherà per l’impegno della Coppa d’Africa; dunque non è da escludere una possibile sorpresa di mercato, anche se al momento resta solo un’ipotesi molto difficile da realizzare.

Il legame tra Cavani e Napoli è sempre stato molto bello, un suo ritorno sarebbe sicuramente graditissimo dalla tifoseria azzurra.