UFFICIALE – Tutti negativi ai tamponi effettuati questa mattina alla squadra

Il Napoli ha sconfitto in Europa League il Leicester e si è aggiudicato il passaggio del turno. La squadra in inglese aveva sette assenti causa positività al covid-19 e in casa azzurra c’era la preoccupazione di poter contrarre il virus.

Napoli esiti tamponi

All’indomani della partita è stato effettuato un nuovo giro di tamponi e il Napoli, attraverso i propri canali social, ha diramato gli esiti.

Da Castel Volturno giungono ottime notizie, dato che i tamponi sono risultati tutti negativi.

Di seguito il tweet degli azzurri:

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/P1qhwsQPtG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2021