De Laurentiis: “Oltre alla classica N, andrebbe aggiunta una cosa al logo del Napoli!”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato all’evento organizzato da Valter De Maggio in occasione della presentazione del libro scritto proprio dal giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli. All’evento presenti anche ospiti d’onore come Giuseppe Bruscolotti, Dario Sansone e Sal Da Vinci.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal patron azzurro:

“Leggendo il libro scritto da De Maggio si capisce quanti piani di lettura diversificati ci sono. Un bambino leggendo scopre la storia del Napoli. La città di Napoli si è trovata nel disagio economico e politico all’inizio dell’Ottocento, fu divertente iniziare l’avventura partenopea con un cavallo che era quasi un antesignano e aveva voglia di volare e fare delle cavalcate incredibili. Questo cavallo con grande senso di ironia si trasformò in un ciuccio. Più volte ho detto che se vogliamo volare alto c’è bisogno di inserire un cavallo straordinario sulla nuova maglia del Napoli. Insieme alla famosa N cerchiata, ci starebbe quindi bene un cavallo”.

“Napoli-Argentina? Abbiamo un incontro alla Farnesina con il ministro Di Maio per vedere come si può mettere in calendario questa partita in onore di Maradona. Il primo anno contro l’Argentina, il secondo poi si vedrà. Il campionato finisce il 22, il 23 si riposa e il 24 maggio che sarà il mio compleanno ti confermo che voglio organizzare questa cosa. Abbiamo tante date di calcio in quel periodo e stiamo vedendo come incastrare il tutto!”

“Avevamo già in mente di realizzare un contenuto per il Napoli di 30 episodi che tra l’altro abbiamo già scritto e siamo in procinto di cominciare. Probabilmente avremmo già realizzato una prima parte dato che volevamo andare a trovare Maradona per realizzare l’inizio del contenuto. Ci saranno questi trenta episodi con una piattaforma internazionale che abbiamo trattato e vedranno la luce nel giro di un anno, due”.