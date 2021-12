Piove sul bagnato in casa Napoli, out per infortunio nella sfida contro il Leicester anche Lozano, uscito in barella dopo uno scontro con Ndidi.

#napoli #lozano #spalletti #leicester #europaleague

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I