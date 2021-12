Osimhen sulla via del recupero, la Nigeria ha già avvisato il Napoli: la situazione

Victor Osimhen potrebbe andare in panchina già contro l’Empoli per il prossimo match di Serie A. Sarebbe un recupero da record perché l’attaccante nigeriano ha subito quel brutto infortunio al volto nel match tra Napoli e l’Inter neanche tre settimane fa. Un recupero così veloce, poi, non risparmierebbe sicuramente la Coppa d’Africa a Victor, parola della nazionale nigeriana. Ne ha parlato anche Il Mattino nella sua edizione odierna.

“Tutti hanno bisogno di lui, il Napoli ma anche la Nigeria. Che in queste ore ha fatto sapere che convocherà l’attaccante per la Coppa d’Africa. Nessun ripensamento, nessuna esitazione. Il club azzurro è stato avvisato dalla federazione che l’intenzione è di avere Osimhen per dopo Natale a Lagos per il ritiro pre-Coppa“.