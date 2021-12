Osimhen sulla via del recupero: i prossimi step da compiere per tornare in campo

Buonissima la notizia del ritorno sul campo d’allenamento di Castel Volturno da parte di Victor Osimhen. Il suo problema è stato davvero delicato da affrontare e, per questo, aver rivisto in allenamento dopo “così poco tempo” fa tirare a tutti un sospiro di sollievo per tutto l’ambiente Napoli. Ora, però, è comunque difficile stabilire dei reali tempi di recupero effettivi, siccome ogni corpo risponde in maniera differente a un infortunio. Sta di fatto che Osimhen è tornato ad allenarsi, senza mascherina, e anche questo suggerisce che si procederà con calma verso il suo rientro totale: Il Mattino, quest’oggi, ha chiarito questo punto.

“Il segnale positivo è rivederlo nel centro tecnico. Peraltro ha incrociato la squadra, dicendo di essere certo che il Napoli batterà il Leicester e passerà il turno di Europa League. Dopo un po’ di lavoro personalizzato, senza forzare particolarmente ma anche senza avvertire problemi di sorta, Osimhen si è spostato in palestra. Sarà di nuovo oggi ad allenarsi per conto suo, sempre e solo corsa e null’altro. E la tabella prevede che continui a farlo per almeno una settimana ancora. Quindi, in questo periodo, non avrà alcuna mascherina a proteggere lo zigomo e l’occhio che sono stati al centro dell’intervento chirurgico“.