Calciomercato Napoli, offerta ufficiale per Nahitan Nandez: la situazione attuale

Il girone d’andata della Serie A sta volgendo al termine, il che vuol dire che si sta avvicinando il mese di gennaio, mese designato per la sessione di calciomercato invernale. Com’è risaputo, il Napoli non ha moltissima disponibilità a livello economico, non solo per la pandemia da Covid, ma anche per aver mancato due volte consecutive, seppur per poco, la partecipazione alla Champions League, che porta sempre ottimi introiti. C’è stato un ridimensionamento, che proseguirà, ma intanto il Napoli non perde lo stesso di vista il mercato, anzi. Occhi sempre puntati su Nahitan Nandez, per cui De Laurentiis stravede. Non c’è solo l’Inter su di lui, come notifica la Gazzetta dello Sport.

“La novità, però, è che l’Inter ha un rivale agguerrito e si chiama Napoli: ha presentato nero su bianco un’offerta proprio negli ultimi giorni. L’uruguaiano è stato richiesto da De Laurentiis in prestito per sei mesi con diritto di riscatto, ma il club sardo pretende di inserire l’obbligo per far decollare la trattativa. La situazione è in evoluzione anche perché la squadra di Spalletti cerca un mediano che abbia quelle caratteristiche”.