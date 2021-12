Ibrahimovic: “Firmai per il Napoli lo stesso giorno in cui esonerarono Ancelotti”

Intervistato ai microfoni di Radio Deejay per presentare il suo nuovo libro “Adrenalina“, il campione svedese Zlatan Ibrahimovic, oggi al Milan ma che è stato ancora più vicino al firmare per il Napoli a suo tempo, è ritornato proprio ai momenti in cui è stato vicinissimo alla firma con gli azzurri. Tutto accadeva alla fine del 2019, in previsione del mercato invernale di gennaio 2020. Queste le sue parole:

“In quel periodo ho visto le immagini dei tifosi del Napoli, era una roba incredibile. Quella adrenalina lì mi poteva spingere a dare ancora il massimo. Parlai con il Napoli, Mino Raiola aveva fatto tutto. Alla fine, il giorno in cui dovevo firmare hanno esonerato Carlo Ancelotti. Questa decisione mi diede insicurezza e allora ho fatto un’altra scelta“.

“Non è mai facile stare lontano dalla propria famiglia. Io avrei dovuto fare quattro mesi al Napoli, vincere lo scudetto e tornare a casa. Invece è andata bene con il Milan“.