Sissoko convinto: “C’è un giocatore del Napoli che ha un ruolo cruciale per la squadra”

Mohamed Sissoko, ex centrocampista, tra le altre, di Juventus, Liverpool e PSG, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Anguissa? È un giocatore che gioca in un ruolo cruciale: è molto importante per il Napoli. Da quando è arrivato ha fatto bene ed è sempre concentrato per fare sempre meglio.

Foto: GETTY – Anguissa Napoli

Se mi rivedo in lui? Sì, lui è un grandissimo giocatore che arriva da un campionato non facile. Sono molto contento per come sta giocando a Napoli.

Serie A difficile? Molto, a livello tattico e fisico principalmente. Se giochi bene in Serie A puoi giocare in qualsiasi campionato del mondo. Si gioca meglio rispetto alla Ligue 1 ed è un campionato più competitivo, con grandi squadre come Milan, Juventus, Inter e Napoli.

Allenatori italiani? Sono bravissimi, infatti ce ne sono tanti in tutti i top campionati d’Europa“.