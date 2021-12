Verso Milan-Napoli, i rossoneri sperano nel ritorno di un titolare

Step by step è la filosofia del Napoli di quest’anno. Vivere la stagione partita dopo partita, risultato dopo risultato, senza esaltarsi eccessivamente per una vittoria né abbattersi dopo una sconfitta. Ogni partita va preparata, vissuta, rivista e commentata a sé stante.

Impossibile però, a poco più di dieci giorni, non pregustare già la supersfida con il Milan. Milan-Napoli, in programma a San Siro il 19 dicembre, sarà una sfida importantissima per il prosieguo della Serie A. Entrambi i club, quindi, vorrebbero arrivarci al top.

Milan Pioli

Pioli e Spalletti hanno fatto (e stanno facendo) i conti con le assenze e gli infortuni che stanno caratterizzando anche questo campionato. Il Milan, però, potrebbe ritrovare per la sfida contro gli azzurri una pedina fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli.

Rafael Leao, infatti, potrebbe tornare a disposizione proprio contro il Napoli. Per il portoghese è stata riscontrata una piccola lesione al bicipite femorale della coscia destra e salterà Liverpool e Udinese. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, l’attaccante rossonero probabilmente tornerà contro gli azzurri.