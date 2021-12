Caso Ferrero, la figlia durissima: “Mi ha rotto il c***o, l’ho mandato a quel paese”

Da ieri Massimo Ferrero, ormai ex presidente della Sampdoria, è stato arrestato per reati societari e bancarotta. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha lasciato tutti senza parole e portato a grandi cambiamenti per i blucerchiati. Ferrero, infatti, si è anche dimesso dalla carica di presidente.

Quest’oggi il Secolo XIX, noto quotidiano, ha pubblicato alcune intercettazioni della figlia di Massimo Ferrero, Valentina. La figlia dell’ex patron doriano ha usato parole dure nei confronti di suo padre, reo di gestire a quanto pare male le sue società. Di seguito le parole.

“Niente, l’ho mandato a quel paese mi ha il rotto il c…. Lui, la moglie e tutti questi falsoni di m…. Sono l’unica figlia che non gli ha mai rotto il c… Della c… di squadra mo ce stanno i problemi e hanno magnato tutti… L’ho presa a 100 mila li ho dati come acconto casa e mi ritrovo che pezze al culo? Pure la squadra…i soldi della Sampdoria… per me può andare a fanculo lui, la nuova famiglia. Ma che c… mi frega”.