De Laurentiis può venire incontro alle richieste di Insigne per il rinnovo: avverrà presto

La situazione non è mai stata davvero favorevole per concludere il rinnovo di contratto, ma adesso sembra che una strada congiunta sia per il capitano azzurro Lorenzo Insigne che per il patron Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto trapela da Il Mattino, a differenza del recente passato, adesso il presidente del Napoli potrebbe fare un passo incontro all'esigenze di Insigne per concludere effettivamente il discorso rinnovo.

"Il prezzo amaro di questo piano di contenimento dei costi lo sta pagando anche la trattativa con Insigne per il rinnovo. Che è ancora a un punto morto. Nel senso che è in una fase di stallo. Anche se De Laurentiis inizia a dare segnali di apertura che non sono di poco conto. Presto ci sarà un altro vertice tra l'agente di Insigne e il numero uno del club azzurro". Non sarà comunque una trattativa semplice, visto l'obiettivo della società azzurra: "Quello che il Napoli ha nel mirino è far scendere gli stipendi dagli attuali 100-110 milioni di euro a meno di 85 milioni".