Mertens ha smentito Spalletti con il suo gol all’Atalanta: il retroscena

Simpatico retroscena quello che la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha svelato tra le sue pagine. Si parla di Dries Mertens e, in particolare, del suo gol segnato all’Atalanta nell’ultimo turno di campionato. Uno scatto di 40 metri e oltre, a 34 anni, per arrivare davanti a Musso e batterlo con freddezza trovando il 2-1 parziale per il Napoli.

“Ha smentito persino Luciano Spalletti, Dries Mertens. E naturalmente il tecnico è ben felice di essere ‘corretto’ così da un suo giocatore. Infatti l’allenatore del Napoli dopo l’infortunio di Osimhen aveva dichiarato: «Victor è un calciatore unico, completo. Deve affinare un po’ la tecnica ma per il resto è al top. Come tecnica e scelta di posizione Dries è più bravo. Ma se c’è da fare uno scatto di 50 metri…». Ecco proprio il gol del 2-1 a inizio ripresa con l’Atalanta ha dimostrato che il belga sta così bene da reggere uno scatto da oltre 40 metri“, ha rivelato il quotidiano.