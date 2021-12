Bagni consiglia: “Vi dico a gennaio il Napoli chi può prendere sul mercato”

L’ex calciatore ed attuale dirigente sportivo Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della situazione in casa Napoli. Di seguito le parole:

“Il Napoli è stato ammirevole contro l’Atalanta, i ragazzi hanno giocato dando l’anima e anche con qualità, basta vedere il gol meraviglioso di Mertens. C’è stata una vera squadra in campo, sarebbe stata dura anche con i titolari. Una gran bella partita, Spalletti dev’essere molto soddisfatto per ciò che hanno fatto dimostrato i ragazzi.

Lobotka? Trauma contusivo che si smaltisce in una settimana o di meno, anche se magari non puoi rischiare. Situazione meno grave per fortuna, Lobotka ha mostrato le qualità che aveva mostrato contro la Lazio. Con l’Atalanta c’erano tanti duelli 1 contro 1, la gente allo stadio ha applaudito la prestazione. Si sono rinnovate speranze di poter arrivare fino in fondo in campionato.

Europa League? Ci sono delle priorità. Ora siamo in emergenza, c’è un dato di fatto. In questo periodo non dobbiamo rischiare nulla e non possiamo. Non è detto peraltro che si porti a casa il risultato finale mettendo la formazione migliore contro il Leicester. Peraltro penso che lo Spartak Mosca non vincerà in casa della Legia. L’anno scorso Bakayoko all’inizio ha fatto bene ma poi dopo paghi il fatto di non riuscire a trovare il ritmo partita, non hai 90′ nelle gambe. Se fai uno sforzo continuo prima o poi lo paghi.

Napoli? Società solida grazie a De Laurentiis, alcuni rischi enormi noi non li corriamo.

Mercato? Sono sicuro che il Napoli farà qualcosa a gennaio, bisognerà andare a trovare alcuni giocatori che magari anche non titolari nelle proprie squadre ma che potrebbero essere importanti per la rosa azzurra. Magari anche Nazionali che non hanno un minutaggio intero”.