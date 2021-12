Spalletti: "Dall'Atalanta dobbiamo prendere spunto su una cosa, sanno farlo meglio di noi"

Al termine del match Napoli-Atalanta, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato:

"Mi dà fastidio la sconfitta, la squadra ha fatto una buonissima partita. L'Atalanta ha vinto una patita contro una squadra vera, per cui c'è dispiacere. Abbiamo avuto tanto occasioni per fare gol. C'è rammarico, il dubbio era di non essere all'altezza, invece abbiamo giocato bene.

Dove abbiamo perso la partita? La loro è una squadra tosta, un club forte. Complimenti per come sta portando avanti la gestione societaria, per i calciatori che scoprono, che vendono, e per il livello di qualità e di calcio che fanno con Gasperini paragonabile ad un valore europeo. Noi avevamo paura sulle palle inattive. Contro di loro per differenza di altezza eravamo improponibili invece siamo stati attenti a non concedere calci d'angoli. Il risultato va accettato e rimane comunque il fatto che il Napoli abbia fatto una buona prestazione.

Napoli Spalletti

Sui cambi in difesa, molte squadre europee fanno così, anche sull'impostazione del 4-2-3-1. Contro l'Atalanta ci ha dato un beneficio, non abbiamo sofferto soprattutto sulle fasce. Abbiamo provato questo nei due allenamenti prima della partita, per non mettere in difficoltà alcuni calciatori che dovevo far giocare stasera. La squadra che ho scelto stasera è questa anche se non l'avessi scelta, ero obbligato. Questi sono i giocatori sui quali ci appoggeremo per le prossime partita.

C'è quella fase dove nessuno se ne è accorto dove abbiamo subito tanti falli per uscire dalla loro pressione per costruire qualcosa, e loro nella nostra metà campo facevano fallo. Loro mettono subito a tacere, mettendosi a posto. Loro sono bravi anche nello scegliere quando farlo. Dobbiamo imparare".